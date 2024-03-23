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23 березня 2024, 14:02

Укргідроенерго втрачає 20% потужностей через пошкодження ДніпроГЕС

Через пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регулюючих потужностей Укргідроенерго. Оцінки збитків тривають. Про це генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив в ефірі телеканалу «Київ».

Через пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регулюючих потужностей Укргідроенерго.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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За його словами, ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі. При цьому він також зазначив, що проводяться певні випробування.

«Те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни — очевидні речі. Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом», — розповів Сирота.

Він також зазначив, щоб розібрати завали і дістатись до основного обладнання необхідно мінімум 3−4 дні.

Нагадаємо

В п’ятницю, 22 березня, росія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Ворог в тому числі обстріляв найбільшу ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

В Укргідроенерго повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС — у ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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