Ставки за кредитами готівкою для росіян досягнули десятирічного максимуму

У Росії різко подорожчали кредити готівкою: повна вартість таких позик станом на 1 березня 2024 року сягнула 31,4% річних. Про це повідомляє «Коммерсант» із посиланням на дані БКІ «Скоринг бюро».

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Цей показник перевищив рівень березня 2022 року, коли вартість споживчих кредитів зросла до 30,7% на тлі підвищення російським центробанком ключової ставки до 20% через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Мало того, нинішні ставки стали максимальним із четвертого кварталу 2014 року, коли російський центробанк почав публікувати поквартальну статистику.

Кредити готівкою для росіян почали дорожчати з липня 2023 року, коли центробанк рф почав піднімати ключову ставку, щоб впоратися з падінням курсу рубля та зростанням цін. Проте, з грудня минулого року ставка рефінансування зберігається без змін, а повна вартість кредитів за перші два місяці 2024 року зросла на 1,5 відсоткового пункта.

«Зміна середньої ставки за новими кредитами — це інерційний процес. Рішення щодо заявок на кредити могли бути прийняті кредиторами ще в період передбачуваного зростання ключової ставки, а споживачі тільки зараз отримують кредити за раніше прийнятими рішеннями, що призводить до зростання середнього значення повної вартості кредиту», — пояснив гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткін.

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Попит на кредити

Попри зростання вартості кредитів для росіян, високий попит на них зберігається. За даними фінансової компанії Frank RG, у лютому росіяни взяли кредити на загальну суму 495 млрд рублів, що на 9% більше, ніж у лютому 2023 року.

При цьому у четвертому кварталі 2023 року на сегмент позичальників із показником боргового навантаження понад 50% припадало 45% усіх видач кредитів готівкою, свідчать дані російського центробанку.