Ставки за кредитами готівкою для росіян досягнули десятирічного максимуму

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 березня 2024, 15:03

Ставки за кредитами готівкою для росіян досягнули десятирічного максимуму

У Росії різко подорожчали кредити готівкою: повна вартість таких позик станом на 1 березня 2024 року сягнула 31,4% річних. Про це повідомляє «Коммерсант» із посиланням на дані БКІ «Скоринг бюро».

У Росії різко подорожчали кредити готівкою: повна вартість таких позик станом на 1 березня 2024 року сягнула 31,4% річних.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цей показник перевищив рівень березня 2022 року, коли вартість споживчих кредитів зросла до 30,7% на тлі підвищення російським центробанком ключової ставки до 20% через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Мало того, нинішні ставки стали максимальним із четвертого кварталу 2014 року, коли російський центробанк почав публікувати поквартальну статистику.

Кредити готівкою для росіян почали дорожчати з липня 2023 року, коли центробанк рф почав піднімати ключову ставку, щоб впоратися з падінням курсу рубля та зростанням цін. Проте, з грудня минулого року ставка рефінансування зберігається без змін, а повна вартість кредитів за перші два місяці 2024 року зросла на 1,5 відсоткового пункта.

«Зміна середньої ставки за новими кредитами — це інерційний процес. Рішення щодо заявок на кредити могли бути прийняті кредиторами ще в період передбачуваного зростання ключової ставки, а споживачі тільки зараз отримують кредити за раніше прийнятими рішеннями, що призводить до зростання середнього значення повної вартості кредиту», — пояснив гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткін.

Читайте також: Росіяни заборгували рекордну суму перед банками

Попит на кредити

Попри зростання вартості кредитів для росіян, високий попит на них зберігається. За даними фінансової компанії Frank RG, у лютому росіяни взяли кредити на загальну суму 495 млрд рублів, що на 9% більше, ніж у лютому 2023 року.

При цьому у четвертому кварталі 2023 року на сегмент позичальників із показником боргового навантаження понад 50% припадало 45% усіх видач кредитів готівкою, свідчать дані російського центробанку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
23 березня 2024, 15:21
#
Мікрокредити — відсотки ще більші.
+
0
bonv
bonv
23 березня 2024, 15:21
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 березня 2024, 15:34
#
Незабаром тупін заборонить готівковий рубль.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами