Росіяни заборгували рекордну суму перед банками

Федеральна служба судових приставів збирається за підсумками 2023 року стягнути з росіян на користь банків 3,26 трлн руб. За рік загальна сума боргів, що підлягають стягненню, збільшилася більш ніж на 200 млрд руб. і досягла рекорду за весь час ведення офіційної статистики. Про це пише The Moscow Times.

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Усього на примусовому виконанні до початку поточного року перебувало 24,6 млн проваджень зі стягнення боргів перед банками, що на 4,5 млн більше, ніж роком раніше.

Для порівняння: 2021 року їх було 16,1 млн, а 2020 -12,9 млн. У Службі підкреслюють, що кількість таких справ не дорівнює кількості боржників, щодо яких порушено виконавчі провадження. На одну людину може припадати відразу кілька виробництв.

Обсяги боргів до стягнення зростають разом із кредитуванням. За даними Центробанку рф, загальний обсяг кредитної заборгованості росіян перед банками початку року досяг 33,7 трлн руб. проти 27,4 трлн руб. 2022 року. Із них простроченими виявилися 1,2 трлн руб.

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