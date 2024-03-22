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22 березня 2024, 16:50

Німеччина та Франція проти випуску облігацій як гарантії передачі російських активів Україні

Союзники розділились у питанні випуску облігацій як гарантії передачі заморожених російських активів Україні. США та Бельгія підтримує ідею, а Німеччина та Франція ні. Про це пише Reuters.

Союзники розділились у питанні випуску облігацій як гарантії передачі заморожених російських активів Україні.

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Країни Європейського Союзу не можуть дійти згоди щодо найкращого використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України. Водночас лідери ЄС погодилися працювати над планом, який дозволить їм використовувати ці кошти.

Мета — спрямувати кошти до фонду, яким керує ЄС, для закупівлі зброї для України. Існує розбіжність у методах використання активів.

Бельгія та США пропонують випускати облігації, щоб мобілізувати кошти та генерувати більшу суму. Франція та Німеччина, а також інші держави-члени, виступають проти цієї ідеї.

Нагадаємо, що ЄС заморозив значну суму російських активів, включаючи цінні папери та готівку на суму близько 190 мільярдів євро, що знаходяться в Бельгії.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
vbhjckfd
vbhjckfd
22 березня 2024, 17:04
#
Сперечайтеся далі, нам за той час ще більше всього роз'єбуть :(
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