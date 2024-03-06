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6 березня 2024, 16:10

Велика Британія готова дати Україні в кредит заморожені активи рф — ЗМІ

Велика Британія готова надати Україні в позику всі заморожені активи Центрального банку росії в країні, за умови, що росія буде змушена сплатити Україні репарації після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, пише ЕП з посиланням на The Guardian.

Велика Британія готова надати Україні в позику всі заморожені активи Центрального банку росії в країні, за умови, що росія буде змушена сплатити Україні репарації після закінчення війни.
Фото:bbc.com

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Що відомо

Він зазначив, що активи використовуватимуться як гарантія виплати Україні репарацій з боку рф.

«Цей план є більш радикальним, ніж пропозиції, що обговорюються в Європейському Союзі, які передбачають передачу Україні лише прибуток від заморожених активів російського Центробанку, що утримуються Заходом. Оцінюється, що щорічний прибуток становить 4 мільярди доларів США», — пише видання.

«Існує можливість використовувати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігації, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці кошти українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли росія виплатить репарації. Можливо, це кращий спосіб зробити це. Ми прагнемо до максимальної єдності G7 та ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо її досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких дій», — заявив у вівторок ввечері Кемерон членам Палати лордів.

Це перший раз, коли Кемерон відкрито і детально говорить про цю пропозицію, і це, ймовірно, підкреслює політичну підтримку, яку цей план має в США, але не в ЄС.

Оцінюється, що США утримують активи росії на суму від 40 до 60 мільярдів доларів, а Велика Британія — близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів, але офіційних цифр не оприлюднено, пише видання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
mphet26
mphet26
6 березня 2024, 16:40
#
Интересно какой будет процедура кредитования
+
+12
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 березня 2024, 17:26
#
Прочитайте ПЕРВОИСТОЧНИК, а потом хлопайте в ладоши! Ну и соответственно сделайте выводы по поводу всяких «правд», которые занимаются «очковтирательством"(смешное слово — не понятно что , кому, и куда ,втирают).
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