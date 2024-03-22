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22 березня 2024, 11:10

ЄС дає зелене світло: доходи від заморожених активів рф передадуть Україні — The Guardian

Лідери ЄС погодилися конфіскувати більшу частину прибутків, отриманих від заморожених російських активів, і передати їх Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Лідери ЄС погодилися конфіскувати більшу частину прибутків, отриманих від заморожених російських активів, і передати їх Україні.
Фото: pixabay.com

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це може принести 3 млрд євро цього року, і перший мільярд може бути виділено Україні до липня, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер пізно ввечері в кінці першого дня зустрічі лідерів ЄС саміту в Брюсселі.

«Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко завершимо цю пропозицію, ми зможемо виплатити перший мільярд першого липня. Тож це залежить від нас», — сказала вона, додавши, що є сильна підтримка використання доходів на «військові цілі для України».

Угода була досягнута після майже року переговорів щодо правової основи ефективного секвестру 190 млрд євро, які зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Розподіл коштів

Як будуть розподілятися кошти, ще не вирішено, але пропозиція полягала в тому, щоб використати 90% на військові програми та 10% на реконструкцію, з можливістю перенаправлення частини грошей на фінансування ЄС миротворчих місій у всьому світі для задоволення вимог Угорщини.

Цей крок все ще пов’язаний з правовими ризиками. Є ймовірність, що гроші доведеться повернути після війни, якщо росія подасть позов.

У середу Кремль заявив, що такий крок буде грубим порушенням міжнародного права, але дипломати ЄС сказали, що всі вони погодилися, що прибутки або відсотки, отримані від заморожених активів, можуть бути використані в Україні.

Читайте також: В G7 заявили, що блокуватимуть заморожені активи рф до кінця війни

Зазначається, що таке рішення було ухвалене після заклику президента України Володимира Зеленського збільшити підтримку України, щоб захистити східні міста від російського бомбардування.

«Агресор має заплатити найвищу ціну за війну, це закон», — підкреслив Зеленський у відеозверненні до лідерів ЄС.

На саміті лідери ЄС підсилили прагнення України та Молдови стати членами блоку, погодившись прискорити комісію розпочати переговори.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+49
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 березня 2024, 11:54
#
Ну вот -«приплыли» !!!
Зачем выдавать желаемое за действительное?
Читаем первоисточник —

The way was cleared for an agreement after the wording was tweaked to address opposition by Hungary to the money being used to arm Ukraine.
How the funds will be carved up has yet to be decided but the proposal was to use 90% on military programmes and 10% on reconstruction, with the potential for some money to be diverted to EU funding of peacekeeping missions around the world to meet Hungary’s concerns.
The move is still laden with legal risk. There is a possibility the money would have to be returned after the war if Russia launched legal action.
+
+42
alinabobu
alinabobu
22 березня 2024, 12:00
#
Укр пропаганда всегда выдает желаемое за действительное. Денег нет, но все будет хорошо
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 березня 2024, 14:04
#
Спасибо за оригинал. А вообще новость- это когда деньги пришли, а намериния…
+
+38
bonv
bonv
22 березня 2024, 12:56
#
Заблоковано. Вето.
+
+49
eljaaff
eljaaff
22 березня 2024, 13:09
#
Новости не возможно читать — везде ложь и пропаганда…
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
22 березня 2024, 13:49
#
Так всегда было. И везде.
«Не читайте вечерних газет», что тут еще посоветуешь.
+
+45
eljaaff
eljaaff
22 березня 2024, 13:11
#
Как можно было написать такую статью это какое не уважением к своим читателям за кого вы держите людей которые вас читают … там мало того даже не откорректировать или не дополнить что есть существенное изменение в ситуации…
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