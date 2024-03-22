ЄС дає зелене світло: доходи від заморожених активів рф передадуть Україні — The Guardian

Лідери ЄС погодилися конфіскувати більшу частину прибутків, отриманих від заморожених російських активів, і передати їх Україні. Про це повідомляє The Guardian.

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Це може принести 3 млрд євро цього року, і перший мільярд може бути виділено Україні до липня, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер пізно ввечері в кінці першого дня зустрічі лідерів ЄС саміту в Брюсселі.

«Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко завершимо цю пропозицію, ми зможемо виплатити перший мільярд першого липня. Тож це залежить від нас», — сказала вона, додавши, що є сильна підтримка використання доходів на «військові цілі для України».

Угода була досягнута після майже року переговорів щодо правової основи ефективного секвестру 190 млрд євро, які зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Розподіл коштів

Як будуть розподілятися кошти, ще не вирішено, але пропозиція полягала в тому, щоб використати 90% на військові програми та 10% на реконструкцію, з можливістю перенаправлення частини грошей на фінансування ЄС миротворчих місій у всьому світі для задоволення вимог Угорщини.

Цей крок все ще пов’язаний з правовими ризиками. Є ймовірність, що гроші доведеться повернути після війни, якщо росія подасть позов.

У середу Кремль заявив, що такий крок буде грубим порушенням міжнародного права, але дипломати ЄС сказали, що всі вони погодилися, що прибутки або відсотки, отримані від заморожених активів, можуть бути використані в Україні.

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Зазначається, що таке рішення було ухвалене після заклику президента України Володимира Зеленського збільшити підтримку України, щоб захистити східні міста від російського бомбардування.

«Агресор має заплатити найвищу ціну за війну, це закон», — підкреслив Зеленський у відеозверненні до лідерів ЄС.

На саміті лідери ЄС підсилили прагнення України та Молдови стати членами блоку, погодившись прискорити комісію розпочати переговори.