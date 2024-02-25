В G7 заявили, що блокуватимуть заморожені активи рф до кінця війни

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«Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не сплатить збитки, завдані нею Україні», — йдеться у заяві.

У документі назвали неправильним той факт, що росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.

Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують «до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства».