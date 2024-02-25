Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни рф проти України. Як передає Укрінформ, текст відповідної заяви G7 був розміщений на сайті Європейської ради.
25 лютого 2024, 13:07
В G7 заявили, що блокуватимуть заморожені активи рф до кінця війни
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«Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не сплатить збитки, завдані нею Україні», — йдеться у заяві.
У документі назвали неправильним той факт, що росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.
Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують «до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства».
Джерело: Мінфін
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