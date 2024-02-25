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25 лютого 2024, 13:07

В G7 заявили, що блокуватимуть заморожені активи рф до кінця війни

Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни рф проти України. Як передає Укрінформ, текст відповідної заяви G7 був розміщений на сайті Європейської ради.

Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни рф проти України.

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«Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не сплатить збитки, завдані нею Україні», — йдеться у заяві.

У документі назвали неправильним той факт, що росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.

Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують «до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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kadaad1988
kadaad1988
25 лютого 2024, 14:08
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Вот тебе и «помощь» Украине!!! Уверен на 99%, что повторится история с «возвратом» штатами наворованного пашей лазаренко.
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penetrator1963
penetrator1963
25 лютого 2024, 14:10
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Хитрые западные прощелыги. расея никогда не будет платить никаких репараций, а Украина никогда не получит то, что заморожено. кто бы ни проиграл, казино всегда выигрывает. формулировать договора они умеют.
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