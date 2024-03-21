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21 березня 2024, 19:19

США підтримують випуск облігацій на $50 мільярдів для України коштом заморожених активів рф — Bloomberg

США підтримують можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску облігацій на $50 мільярдів для України. Про це повідомляє Bloomberg.

США підтримують можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску облігацій на $50 мільярдів для України.
Фото: pixabay.com

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Пропозиція передбачає об'єднання активів російського центрального банку на суму $280 млрд, які були заморожені країнами «Великої сімки» (G7) та Європейським Союзом у SPV, прибутки від яких підтримають так звані «облігації свободи».

Понад дві третини заморожених активів росії заблоковано в ЄС, де вони дають близько $3,6 млрд чистого прибутку на рік. Надходження від передбачуваної пропозиції облігацій майже дорівнюватимуть $60 млрд допомоги США, які все ще застрягли в Конгресі.

Західні союзники намагаються отримати фінансування для Києва в критичний момент війни, оскільки українські війська стикаються з нестачею артилерії, а росія просувається на сході.

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Хто може бути проти

Обговорення перебувають на ранній стадії та ще тривають, сказало одно із джерел Bloomberg. Деякі країни G7, включаючи Німеччину та Францію, висловили обережність щодо нової ідеї, заявило інше джерело.

Ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж $50 млрд. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і відразу конфіскувати заморожені активи рф.

Раніше «Велика сімка» заявляла, що активи залишатимуться замороженими доти, доки росія не погодиться заплатити Україні за завдані нею збитки.

Суперечки в ЄС

Союзники з G7 в останні місяці обговорили кілька варіантів того, як використати заморожені російські активи — від використання грошей як застави для залучення боргів або видачі гарантій проти заморожених коштів.

«Але між ними залишаються суперечки через небажання європейців робити щось, що може сприйматися як захоплення активів, і це призведе до юридичних проблем, помсти з боку Москви та поставить під загрозу стабільність євро», — йдеться в матеріалі.

Наразі лідери ЄС наближаються до угоди про використання доходів від заблокованих активів рф для фінансування військових потреб України.

Відповідно до планів, представлених цього тижня, основна частина прибутків, які здебільшого зберігаються через бельгійську розрахункову палату Euroclear, буде передана до Європейського фонду миру, механізму, який використовується в основному для відшкодування урядам військових закупівель, призначених для України, і менша частка для регулярного бюджету ЄС для України.

Аргумент США полягає в тому, щоб розробити варіант, який максимізує дохід від заморожених російських активів, щоб Україна швидко отримала більшу підтримку.

Нагадаємо

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сума, яку може бути отримано від доходів заморожених російських активів, може становити близько 3 млрд євро на рік. Гроші підуть на військову й цивільну підтримку України.

Джерело: Мінфін
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