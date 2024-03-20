Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску євробондів

Україна обговорює можливість використання російських заморожених активів як застави для випуску своїх євробондів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Дискусія надзвичайно важка. Не існує міжнародної юридичної рамки. На сьогодні, поки що, немає політичної єдності. Але ми працюємо і наполягаємо, дали кілька пропозицій», — сказав Шмигаль.

Зокрема, у пропозиціях ідеться про створення міжнародного компенсаційного інструменту в складі Міжнародного фонду, Міжнародного реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії.

«Також обговорюємо пропозицію міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона щодо використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої євробонди й отримати під них бюджетне фінансування.

Це теж прийнятний для нас шлях. Ця застава буде безстрокова, безвідсоткова, тому ми зможемо залучити ті самі кошти. Але формально це буде не конфіскація активів, а нескінченна застава, доки Росія не відшкодує цих коштів", — заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, насамперед Україна наполягає на тому, щоб усі суверенні активи рф обсягом приблизно $300 млрд було конфісковано й передано Україні для відновлення й покриття інших потреб, зокрема й військових.

Нагадаємо

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сума, яку може бути отримано від доходів заморожених російських активів, може становити близько 3 млрд євро на рік. Гроші підуть на військову й цивільну підтримку України.