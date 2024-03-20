Україна отримає від заморожених російських активів 3 мільярди євро на рік — Боррель

Сума, яку Україна отримає від доходів заморожених російських активів, може становити близько 3 млрд євро на рік. Гроші підуть на військову й цивільну підтримку України. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Доходи, які буде отримано від цих заморожених активів, становитимуть близько 3 млрд євро на рік, що буде додано до Європейського фонду миру й до бюджету Європейського Союзу на військові та цивільні цілі (України, — ред.).

Я сподіваюся, що ми зможемо невдовзі досягти домовленостей і поміняти банкноти на зброю, бо солдати не воюють банкнотами, їм потрібна фізична зброя, інструменти, щоб захистити народ", — сказав Боррель у середу в Брюсселі на пресконференції, що відбулася після закінчення Ради асоціації Україна-ЄС.

Високий представник наполягає, що цей крок — використання заморожених російських активів в інтересах України — має бути зроблено найближчим часом.

Він підтвердив, що після обговорення в понеділок у рамках Ради з питань закордонних справ направив Раді пропозиції для майбутнього рішення Ради відкласти доходи від активів у розпорядження Європейського Союзу.

«Сьогодні Комісія разом із високим представником також схвалила спільні пропозиції для нормативно-правового акта щодо виконання цього рішення. Якщо, як я сподіваюся, Рада затвердить цю пропозицію, то до 90% від цих доходів піде в Європейський фонд миру, щоб збільшити військову допомогу Україні… Решту 10% буде спрямовано в європейський бюджет, щоб допомогти у відновленні України й підтримати українську оборонну промисловість», — зазначив Боррель.

Коли Україна отримає кошти

Єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс заявив, що у випадку швидкого затвердження рішення на рівні ЄС, доходи від заморожених російських активів зможуть надійти до України вже 1 липня.

«Якщо країни-члени ухвалять рішення швидко, перша виплата може надійти до України вже 1 липня», — заявив він у коментарі литовській національній телерадіокомпанії.

Сінкявічюс уточнив, що ці доходи становитимуть собою додаткові кошти для Києва, а не покриття вже наявних зобов'язань ЄС.

Питання про використання для Києва непередбачених доходів від заморожених російських активів обговорюватимуть на саміті ЄС 21−22 березня.