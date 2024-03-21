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21 березня 2024, 13:10

Житлові сертифікати на купівлю нового житла отримали вже 4,5 тисячі українців

Житлові сертифікати на купівлю нового житла замість знищеного отримали вже 4500 українців. Сума компенсацій склала майже 8 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Житлові сертифікати на купівлю нового житла замість знищеного отримали вже 4500 українців.
Фото: diia.gov.ua

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«Загальна сума гарантованої державою компенсації — майже 8 мільярдів гривень. А третина власників житлових сертифікатів вже придбала нові оселі загальною вартістю більш ніж 3 мільярди гривень», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українці можуть використовувати житлові сертифікати «єВідновлення» із залученням коштів «єОселя»

Середня сума компенсації становить 1,8 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
bonv
bonv
21 березня 2024, 13:52
#
Щось вже дуже багато тем про нерухомість:)))
+
0
Ranet
Ranet
21 березня 2024, 14:22
#
Застройщики просто счастливы, когда вместо денег им вексель приносят. Потом он не оплачивается, потом суд, потом аппеляция, а потом в бюджете нет денег.
При этом, условий для прав собственности у владельца векселя не возникает.
+
0
bonv
bonv
21 березня 2024, 15:10
#
За умов подальшого зниження облікової ставки на іпотечному ринку можливе здешевлення ставок за кредитами. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі першої заступниці голови правління «Глобус Банку» Олени Дмітрієвої.
«За сприятливих економічних, політичних та воєнних умов уже в другому кварталі можна очікувати подальшу корекцію облікової ставки — з наявних 14,5% до 14−13%. Звісно, комерційні банки вже відпрацьовують можливість скорочення іпотечних ставок: залежно від терміну та розміру першого внеску вони можуть знизитися до 5−17% річних», — сказала Дмітрієва.
За її словами, таку ситуацію можна вважати позитивним сигналом для майбутніх покупців житла на первинному ринку, які вирішать скористатися як державною іпотекою, так і спільними з девелоперами іпотечними програмами.
Дмітрієва звернула увагу на те, що з початку року на первинному ринку найбільший попит на придбання житла в іпотеку (близько 70% від усіх угод) спостерігається на 1,2-кімнатні квартири площею від 45 м² до 70 м² загальною вартістю від 2 млн грн до 3 млн грн. При цьому у переважній більшості випадків угоди укладаються терміном до 20 років із початковим внеском у 30% від вартості оселі.
Банкір зауважила, що для потенційних позичальників-покупців, окрім ціни та площі оселі, важливими є ще кілька якісних характеристик ЖК:
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0
bonv
bonv
21 березня 2024, 15:11
#
Безпечність проживання (локація, регіон і місто);
наявність самодостатньої інфраструктури (рекреаційної, дитячої, соціально-побутової, спортивної тощо, наявність паркінгів);
вдале розташування з огляду на транспортне сполучення;
безпека проживання в самому ЖК (цілодобова охорона, закрита від сторонніх територія);
наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (наприклад, парків, лісів, озер).
«З початку року на первинному ринку поступово поновлюється тенденція якісної конкуренції ЖК, що є доброю ознакою „одужання“ будівельного ринку, а відтак девелоперам доведеться концентрувати свої зусилля не лише на термінах будівництва, обсягах продажів, розширенні можливостей придбання, а ще й на створенні по-справжньому комфортного та сучасного житла», — зазначила фахівчиня.
На її думку, основними факторами, що формуватимуть розвиток іпотечного кредитування у другому кварталі 2024 року, стануть ритмічність отримання та достатній обсяг макрофінансової допомоги, розвиток економіки й зокрема будівельної галузі та активний розвиток кредитних і депозитних банківських програм з посиленням конкуренції за клієнта.
Дмітрієва прогнозує, що з квітня по червень 2024 року на первинному ринку за програмою «єОселя» та спільними іпотечними програмами банків і девелоперів може бути укладено сумарно до 200−250 іпотечних угод на загальну суму до 500 млн грн. При цьому близько 80−85% іпотек буде видано в Києві, Київській області та деяких обласних центрах, переважно в західних областях.
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