Українці можуть використовувати житлові сертифікати «єВідновлення» із залученням коштів «єОселя»

Житловий сертифікат «єВідновлення» відтепер можна використовувати для придбання житла у поєднанні з програмою пільгової іпотеки «єОселя». Відповідний законопроєкт № 10208 у другому читанні депутати Верховної Ради підтримали сьогодні, 22 лютого. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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«Відтепер власники зруйнованого житла мають більше можливостей для придбання нової оселі. Якщо вартість обраної ними нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом „єВідновлення“, вони можуть отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування „єОселя“, скористатись яким можна як на первинному, так і на вторинному ринку», — пояснила Шуляк.

За її словами, загалом до можливості використовувати сертифікати «єВідновлення» для придбання житла на первинному ринку українці поки придивляються — станом на 22 лютого в таке житло інвестували лише 14 власників сертифікатів «єВідновлення».

Однак розширення можливостей використати сертифікат, після набуття чинності законопроєкту № 10208, може пожвавити цей процес.

Використання сертифікатів «єВідновлення»

Шуляк додала — станом на 22 лютого, українці використали вже 864 житлових сертифікати «єВідновлення» на придбання нових осель. Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки.

Більшість угод — 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку. Загальна сума використаних сертифікатів — 1,8 млрд грн.

Загалом же, станом на цей день було сформовано 3 368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд грн.

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Що відомо про програму «єВідновлення»

Перший етап програми «єВідновлення» стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло. А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.