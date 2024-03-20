Блокування кордону: В березні бюджет України недоотримає ще 6,5 мільярда

Унаслідок блокування польськими фермерами кордону з Україною бюджет у березні недоотримає митних платежів на 6,5 млрд грн. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram .

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«6,5 млрд грн. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади», — зазначив він.

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Нагадаємо

У лютому український бюджет втратив митних надходжень на 7,7 млрд грн.

Раніше «Мінфін» писав, що через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків у сотні мільйонів доларів.

За даними 36 учасників спеціального опитування Європейської Бізнес Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну українську компанію — це майже 700 тис. євро збитків в середньому.