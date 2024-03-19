Метро Києва віддало підряд на 1,6 млрд фірмі балерини — ЗМІ

Під керівництвом Віктора Брагінського Київський метрополітен віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» метро вартістю 1,58 мільярда гривень компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

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На запит з проханням уточнити, чому контракт має гриф «для службового користування» та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що «інформація загальному розголошенню не підлягає». За цим контрактом підряднику вже сплачено близько мільярда. За даними журналістів, угода може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

Основним власником підрядника, ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика», записана Тетяна Белецька — балерина, народна артистка України, яка викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

За даними журналістів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського — Кирила Кривця. В середині 2000-х чоловіки одночасно працювали в структурах «Нафтогазу», а в 2007—2012 роках разом займалися бізнесом. Після того, як Брагінський в 2014 році очолив КП «Київський метрополітен», Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Белецька говорити з журналістами відмовилася, а Кривець надіслав письмову відповідь, де відповів, що Белецька йому доводиться «третьою чергою спадкового права». А замість коментаря Брагінського, з метрополітену надіслали письмову відповідь, у якій йдеться, що Кривець і Белецька не є родичами Брагінського, хоча про це в запиті не йшлося.

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Реакція Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко закликав правоохоронні органи провести оперативне та відкрите розслідування стосовно ексдиректора комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського.

Нагадаємо

14 березня команда Bihus.info оприлюднила своє розслідування, в якому дослідила декларації Брагінського та майно його рідних. Зокрема, журналісти виявили у декларації мами Брагінського два мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину.

Далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові — ЖК White Lines, ринкова вартість якої становить близько 440 тисяч доларів.