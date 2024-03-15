Незадеклароване майно на 52 мільйони: очільника Київського метро звільняють після розслідування ЗМІ

Мер Києва Віталій Кличко заявив про відсторонення Віктора Брагінського від виконання обов’язків директора Київського метрополітену після розслідування журналістів Bihus info. Про це Кличко повідомив у Telegram.

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«Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні», — зазначив очільник міста.

Увечері 14 березня журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про незадеклароване майно Брагінського на 52 млн грн. До того ж з’ясувалося, що розбудовою київського метрополітену займаються його родичі.

Журналісти дослідили декларації Брагінського, порахували нове майно його рідних та виявили, що його мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, а сестра — землю за завищеними цінами.

Наприклад, на матір Брагінського були оформлені дві двокімнатні квартири у житловому комплексі White Lines, вартість яких стартує від 10 млн грн. Їх придбали у січні 2024 року.

Крім того, колишня дружина очільника столичного метро Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» за 3 млн грн. Проте, за даними Bihus.Info, вони досі проживають разом. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 000 в елітному селищі Козин під Києвом.