Опалювальний сезон в Україні може завершитися достроково — Нафтогаз

Цього року опалювальний сезон в Україні може завершитись наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Le Figaro.

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«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав Чернишов.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму.

«Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», — додав голова Нафтогазу.

Нагадаємо

Раніше Чернишов заявив, що уперше в історії країни Україна змогла пройти опалювальний сезон завдяки власному видобутому газу.