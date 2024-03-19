Цього року опалювальний сезон в Україні може завершитись наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню Le Figaro.
19 березня 2024, 14:26
Опалювальний сезон в Україні може завершитися достроково — Нафтогаз
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«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав Чернишов.
За його словами, Україна спокійно пережила зиму.
«Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», — додав голова Нафтогазу.
Нагадаємо
Раніше Чернишов заявив, що уперше в історії країни Україна змогла пройти опалювальний сезон завдяки власному видобутому газу.
Джерело: Мінфін
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