Біткоїн упав нижче $64 000, OKX видалить торгові пари з USDT у Європі: що нового на крипторинку

Ціна біткоїна опустилася нижче $64 000

У вівторок, 19 березня, ціна першої криптовалюти в моменті впала до $63 950, після чого згодом трохи піднялась. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна активу становить близько $64 560. За добу біткоїн впав на 5,39%, за тиждень — на 10,60%.

Варто зазначити, що більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також втратили в ціні за добу.

Добовий обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $522 мільйони

З 18 до 19 березня 2024 року обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку становив $522,82 млн. Про це свідчать дані CoinGlass.

Загалом під ліквідацію потрапили 223 030 трейдерів. За втратами превалюють лонг-позиції — $443,5 млн. На шорт-позиції припадає $79,32 млн.

Серед криптоактивів превалює біткоїн (BTC). На пари з першою криптовалютою припадає близько 20% від усіх втрат унаслідок ліквідацій. Далі йдуть Ethereum (ETH) та альткоїни, зокрема Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) і Ripple (XRP).

Щодо криптобірж у лідерах, уже традиційно, Binance і OKX. Їхня загальна частка становить майже 70%.

Нігерія зажадала у Binance дані всіх користувачів із країни

Федеральний високий суд Абуджі зобов’язав криптовалютну біржу Binance надати вичерпну інформацію про всіх осіб з Нігерії, які торгують на її платформі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Клопотання надійшло від Комісії з економічних і фінансових злочинів, що розслідує діяльність біржі в країні. Запитувані дані включають імена і повну історію транзакцій нігерійських користувачів.

Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей і маніпулюванні обмінним курсом найри. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд, джерела яких «неможливо точно визначити».

Раніше від біржі зажадали надати список ста найбільших користувачів у Нігерії і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.

Нагадаємо, уряд Нігерії запросив у криптобіржі Binance компенсації збитків у розмірі $10 млрд за маніпулювання обмінним курсом найри.

Чанпен Чжао анонсував свій новий проєкт

Колишній CEO біржі Binance Чанпен Чжао анонсував новий проєкт під назвою Giggle Academy. Також він оголосив про набір персоналу, невеликої команди, яка працюватиме з ним безпосередньо.

Судячи з анонсу, проєкт освітній. У публікації Чжао сказано, що навчання на платформі, імовірно, відбуватиметься в ігровій формі. При цьому користувачі зможуть отримати базову освіту з 1 по 12 клас.

Проєкт некомерційний. Крім того, Чжао відповів відмовою на запитання про те, чи планується випуск нативного токена.

Також колишній CEO Binance відкрив набір персоналу. За його словами, штат буде невеликим.

«Кожна людина у світі має право на освіту. Наша місія — зробити її захопливою і доступною для всіх і кожного», — йдеться на офіційному сайті проєкту.

OKX видалить торгові пари з USDT у Європі - ЗМІ

Криптовалютна біржа OKX проведе делістинг торгових пар зі стейблкоїном USDT від Tether для клієнтів з ЄЕЗ. Про це повідомляє The Block.

Видання посилається на електронний лист, отриманий одним із європейських трейдерів, і як причину називає прийдешнє набрання чинності законопроєктом про регулювання криптовалют у Євросоюзі (Markets in Crypto Assets, MiCA). У повному обсязі документ набуде чинності з 30 грудня 2024 року.

Представник служби підтримки підтвердив журналістам, що «стабільна монета» стала недоступною для користувачів у ЄЕЗ з 14 березня.

MiCA зобов’язує операторів стейблкоїнів отримувати ліцензію від компетентного органу держави — члена ЄС і дотримуватися правил щодо забезпечення стабільності своїх токенів.

Згідно з документом, емітенти «стабільних монет» повинні проводити стрес-тести і покривати 3% резервів власним капіталом.