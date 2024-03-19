Міністри закордонних справ ЄС затвердили додаткові 5 млрд євро на військову допомогу Україні

Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 18 березня ухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

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Що відомо

«ЄС виконує свої зобов’язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою фонду ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб захиститися від росії», — зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні, закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій ЄС та України.

Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

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