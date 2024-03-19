Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 18 березняухвалило остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.
Міністри закордонних справ ЄС затвердили додаткові 5 млрд євро на військову допомогу Україні
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«ЄС виконує свої зобов’язання. Фонд допомоги Україні перетворює наші слова на дії. За допомогою фонду ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб захиститися від росії», — зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні, закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій ЄС та України.
Він також подякував Чехії за своєчасну ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.
Читайте: У ЄС схвалили збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро
«Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення», — заявив міністр.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило країнам-членам пропозицію оновити фонд, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надсилання зброї з існуючих запасів до закупівлі нових.
У документі йшлося про умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди ЄС не змогли домовитися.
Коментарі - 1