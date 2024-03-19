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19 березня 2024, 8:16

Уряд розширить перелік категорій переселенців, які зможуть отримувати допомогу

Кабмін напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати держдопомогу. Так, уже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабмін напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати держдопомогу.
Фото: depositphotos

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Кого планують включити до категорій ВПО

Пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

  • дітей, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

  • тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

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Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн:

  • осіб передпенсійного віку;
  • осіб з інвалідністю III групи;
  • людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;
  • осіб, у складі сім'ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Нагадаємо

З 1 березня змінилися умови отримання виплат для ВПО.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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