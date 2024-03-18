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18 березня 2024, 16:44

Чеський RegioJet запускає новий потяг до України

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet офіційно оголосив дату запуску нового маршруту в Україну. Поїзди RegioJet з Праги до Чопа почнуть курсувати із середи, 27 березня.

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet офіційно оголосив дату запуску нового маршруту в Україну.

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Що відомо

«З 27 березня додаємо другу лінію до України: через Словаччину до Чопа. Тепер ви можете обрати одну з двох ліній, які забезпечать вам комфортну подорож за вигідними цінами», — йдеться у пресрелізі компанії.

Перший маршрут RegioJet в Україну передбачає подорож з Праги до Києва із пересадкою на потяги Укразалізниці у польському Перемишлі.

Читайте: Чеський залізничний лоукостер RegioJet анонсував нові маршрути з України в ЄС

RegioJet — другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі.
Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії та Польщі.
Джерело: Мінфін
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