Чеський RegioJet запускає новий потяг до України

Чеський приватний залізничний оператор RegioJet офіційно оголосив дату запуску нового маршруту в Україну. Поїзди RegioJet з Праги до Чопа почнуть курсувати із середи, 27 березня.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«З 27 березня додаємо другу лінію до України: через Словаччину до Чопа. Тепер ви можете обрати одну з двох ліній, які забезпечать вам комфортну подорож за вигідними цінами», — йдеться у пресрелізі компанії.

Перший маршрут RegioJet в Україну передбачає подорож з Праги до Києва із пересадкою на потяги Укразалізниці у польському Перемишлі.

Читайте: Чеський залізничний лоукостер RegioJet анонсував нові маршрути з України в ЄС

RegioJet — другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі.

Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії та Польщі.