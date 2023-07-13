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13 липня 2023, 17:01 Читать на русском

Чеський залізничний лоукостер RegioJet анонсував нові маршрути з України в ЄС

Чеський залізничний лоукостер RegioJet анонсував запуск нових маршрутів з України в крани ЄС, деякі — цього року, інші — з наступного. Про це розповів власник компанії Радім Янчура в інтерв'ю українському виданню Forbes.

Чеський залізничний лоукостер RegioJet анонсував запуск нових маршрутів з України в крани ЄС, деякі — цього року, інші — з наступного.
Фото: RegioJet

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Які будуть рейси

RegioJet планує з наступного року відновити прямий рейс Київ — Берлін. Подібний рейс курсував до 2012 року. Але німецька залізниця свого часу виставила комерційні умови, які збільшили вартість проїзду територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, і рейс був закритий.

У компанії, зауважує Янчура, інша бізнес-модель, ніж у державних операторів. Укрзалізниці не треба буде ділитися доходом з польською та німецькою залізницями. Вона перевозитиме пасажирів своїми поїздами до кордону, а RegioJet перехоплюватиме пасажирів і везтиме далі.

Янчур обіцяє, що квиток зі Львова до Праги коштує менш як за 1000 грн. Державна чеська залізниця такий самий квиток продає фактично вдвічі дорожче.

Наступного року планується також запустити прямий поїзд Київ-Ганновер через Лейпциг і Дрезден.

У планах на цей рік — новий рейс Прага-Чоп. Зараз поїзд доїжджає до словацького Кошице за 70 кілометрів від Ужгорода. Цей поїзд і хочуть продовжити до Чопа, а в перспективі — до Мукачева. Відстань від Праги до Мукачева дозволяє організувати перевезення нічними поїздами.

RegioJet загалом бачить потенціал у перевезенні європейських туристів саме до Мукачева. До міста веде вузька європейська колія стандарту 1435 мм. Там хотіли б організувати базу обслуговування поїздів: клінінг, екіпірування, поточний ремонт тощо.

Головна перепона в тому, що ділянка шляху Чоп-Мукачеве не електрифікована. RegioJet готовий електрифікувати її власним коштом.

Після вступу України до Євросоюзу RegioJet планує оперувати поїздами вже на українській території, отримавши відповідну ліцензію. Адже в ЄС будь-хто може отримати доступ до залізничної інфраструктури, сплативши фіксований тариф.

Джерело: Мінфін
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