Standard Chartered спрогнозував зростання курсу біткоїна до $150 000 до кінця 2024 року

Експерти банку Standard Chartered вважають, що ціна біткоїна зросте до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 протягом 2025 року. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт компанії.

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Прогноз банку

Прогноз банку ґрунтується на двох змінних — зміна ціни золота після запуску ETF на базі активу і кореляція вартості біткоїна з припливом коштів у спотові фонди.

«Ми вважаємо, що аналогія із золотом, з погляду впливу такого фактора, як ETF, і оптимального складу портфеля, залишається гарною відправною точкою для оцінки „правильного“ рівня цін біткойна в середньостроковій перспективі», — йдеться у звіті.

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У зв’язку з цим експерти банку спрогнозували підвищення курсу до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 у 2025 році. Умовою для другого сценарію, на думку аналітиків, є приплив коштів у спотові біткоїн-ETF в обсязі $75 млрд.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн оновив історичний максимум на рівні $73 650, але потім відкотилася. У моменті котирування падали нижче $65 000.