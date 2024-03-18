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18 березня 2024, 16:22

Standard Chartered спрогнозував зростання курсу біткоїна до $150 000 до кінця 2024 року

Експерти банку Standard Chartered вважають, що ціна біткоїна зросте до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 протягом 2025 року. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт компанії.

Експерти банку Standard Chartered вважають, що ціна біткоїна зросте до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 протягом 2025 року.
Фото:depositphotos

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Прогноз банку

Прогноз банку ґрунтується на двох змінних — зміна ціни золота після запуску ETF на базі активу і кореляція вартості біткоїна з припливом коштів у спотові фонди.

«Ми вважаємо, що аналогія із золотом, з погляду впливу такого фактора, як ETF, і оптимального складу портфеля, залишається гарною відправною точкою для оцінки „правильного“ рівня цін біткойна в середньостроковій перспективі», — йдеться у звіті.

Читайте: Зростання біткоїна, як продукт корупції та санкцій

У зв’язку з цим експерти банку спрогнозували підвищення курсу до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 у 2025 році. Умовою для другого сценарію, на думку аналітиків, є приплив коштів у спотові біткоїн-ETF в обсязі $75 млрд.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що біткоїн оновив історичний максимум на рівні $73 650, але потім відкотилася. У моменті котирування падали нижче $65 000.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Uuu123
Uuu123
18 березня 2024, 17:41
#
Вообще пох. по чём этот мыльный пузырь
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