Solana випередила BNB за капіталізацією й оновила дворічний максимум

Solana досягла позначки у $200, що є максимальним значенням за останні два роки й випередила BNB за ринковою капіталізацією. Про це свідчать дані на CoinMarketCap.

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На тлі загального локального спаду крипторинку після досягнення біткоїном історичної вершини, Solana демонструє зростання — за останній тиждень монета додала 36%.

Зміна вартості SOL за весь час / Джерело: CoinMarketCap

Варто також додати, що кількість пошуків терміну Solana в Google досягнула максимальних значень за 5 років, отже популярність цієї монети ростає.

За ринковою капіталізацією SOL випередила монету від Binance BNB, яка також нещодавно оновила дворічний максимум.

ТОП-5 криптомонет за капіталізацією на 18.03.2024р. / Джерело: CoinMarketCap

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