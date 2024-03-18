Solana досягла позначки у $200, що є максимальним значенням за останні два роки й випередила BNB за ринковою капіталізацією. Про це свідчать дані на CoinMarketCap.
18 березня 2024, 12:19
Solana випередила BNB за капіталізацією й оновила дворічний максимум
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На тлі загального локального спаду крипторинку після досягнення біткоїном історичної вершини, Solana демонструє зростання — за останній тиждень монета додала 36%.
Зміна вартості SOL за весь час / Джерело: CoinMarketCap
Варто також додати, що кількість пошуків терміну Solana в Google досягнула максимальних значень за 5 років, отже популярність цієї монети ростає.
За ринковою капіталізацією SOL випередила монету від Binance BNB, яка також нещодавно оновила дворічний максимум.
ТОП-5 криптомонет за капіталізацією на 18.03.2024р. / Джерело: CoinMarketCap
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Джерело: Мінфін
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