Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $618 млн

За добу, з 16 по 17 березня 2024 року, обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на ринку криптоактивів склав $618,38 млн, згідно з CoinGlass. Це сталося на тлі просідання курсу біткоїна нижче $65 000, пише Incrypted.

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Згідно з даними платформи, під ліквідацію потрапили 193 414 трейдерів. Велика частина втрат припадає саме на довгі позиції.

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Антилідерами серед криптобірж, уже традиційно, стали Binance ($195,42 млн) і OKX ($186,8 млн). З криптоактивів домінують біткоїн (BTC), а також Chainlink (LINK) та інші альткоїни, включно з Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) і Ripple (XRP).

Стрибок обсягу ліквідацій стався на тлі обвалу на крипторинку. Біткоїн у моменті опускався нижче $65 000.