Монета біржі Binance BNB тестує позначку $600

Курс токена BNB протестував $600 і встановив річний максимум. Востаннє актив торгувався на цій позначці в грудні 2021 року. Капіталізація BNB перевищила $89 млрд. Про це пише incrypted.

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Токен не зміг закріпитися вище зазначеної позначки. Після досягнення $600 ціна активу відкотилася.

З моменту лістингу на біржі Binance ціна BNB досягла свого піка в травні 2021 року. Тоді актив торгувався по $690.

За даними CoinMarketCap, BNB посідає четверте місце за капіталізацією серед інших криптовалют. 13 березня цей показник наблизився до $89,4 млрд. Актив, як і раніше, поступається стейблкоїну USDT компанії Tether, капіталізація якого перевищила $100 млрд.

За наявною інформацією, в обігу перебуває 149 539 489 BNB, що становить 100% від загальної кількості монет. При цьому криптовалютна біржа Binance проводить щоквартальне спалювання токенів. У січні 2024 року вона вивела з обігу понад 2 млн BNB.