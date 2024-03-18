McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн. Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

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Зазначається, що за 2023 рік виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

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Нагадаємо

McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф з міркувань безпеки. Відновлювати їх роботу поступово почали з вересня 2022 року.