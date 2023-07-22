В Україні відкрився перший McDonald's біля автотраси

Мережа McDonald's 21 липня відкрила перший заклад біля автотраси М-06 «Київ-Чоп» у Житомирській області за 127 км від Києва. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна за посиланням на пресслужбу компанії.

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«Заклади на трасах є частиною стратегії розвитку в Україні та давньою практикою у світі. У цьому випадку ми використовуємо розташування поруч з уже наявним елементом інфраструктури, а саме АЗС WOG, щоб зупинка була максимально зручною та ефективною за часом», — повідомила генеральна директорка McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.

В повідомленні зазначається, що запуск закладу біля автотраси в Житомирській області було заплановано ще до повномасштабного вторгнення.

Новий McDonald's

Новий McDonald's став одним із найбільших в Україні: його площа становить понад 500 кв. м, має 133 місця в залі та 116 на терасі. Біля ресторану розташована парковка для великих автобусів.

Час роботи

Заклад працюватиме з 7:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

Важливий сигнал для бізнесу

Відкриття нового об'єкта McDonald's в Україні — важливий сигнал для бізнесу, вважає віцепрем'єр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«McDonald's Ukraine є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Тепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового об'єкту на трасі М-06 „Київ-Чоп“ — важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть попри війну», — заявив він.

Нагадаємо

McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа «МакДональдз в Україні» налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 21 липня 2023 року в мережі компанії в Україні працює понад 90 ресторанів. Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.