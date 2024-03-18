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18 березня 2024, 10:46

Ціни на нафту продовжують зростати, зокрема й через атаки на російські НПЗ

Вартість сирої нафти зростає на азійських біржах вже другий тиждень поспіль. Минулого тижня ціна Brent піднялася майже на 4%, а тепер продовжує йти вгору на тлі скорочення пропозиції та загострення геополітичної напруги. Про це пише Reuters.

Вартість сирої нафти зростає на азійських біржах вже другий тиждень поспіль.

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Атаки на російську енергоінфраструктуру підігрівають ринкові настрої. Вибухи на нафтопереробних заводах в рф призвели до того, що ціна за барель Brent зросла на 32 центи (0,4%) до $85,66. Американська нафта WTI подорожчала на 40 центів (0,5%) до $81,44.

Один з ударів призвів до пожежі на Слов'янському НПЗ в Краснодарі, який щорічно переробляє 8,5 мільйона тонн сирої нафти. Ціни на газ в Європі також зростають на тлі занепокоєння щодо постачання з росії.

Експерти вважають, що ціни на нафту можуть продовжити зростати. «Атаки на російські НПЗ додали до ціни нафти минулого тижня 2−3 долари за барель премії за ризик», — зазначає Вандана Харі, засновниця Vanda Insights. Проте, для більш значних коливань ціни потрібні нові сигнали.

Цього тижня інвестори очікують на результати засідання ФРС США. Очікується, що воно проллє світло на терміни зниження процентних ставок, що може вплинути на ціну нафти.

Читайте також: 90% нафти росія продає Індії та Китаю

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+45
faid
faid
18 березня 2024, 10:59
#
Але як скорочення переробки нафти впливає на підвищення ціни на нафту. Нафти стає тільки більше.
+
0
veritas69
veritas69
18 березня 2024, 11:16
#
Це загадка. потрібна консультація професійних трейдерів
+
+15
Три літри
Три літри
18 березня 2024, 11:32
#
Це ж треба думати, а в авторів задача інша.
+
+15
Oleh 45
Oleh 45
18 березня 2024, 11:53
#
Ці дві події (бомбардування москальських НПЗ та ріст ціни на сиру нафту) цілком можуть бути пов’язані.
Наприклад:
1. Об'єми переробки нафти у кацапів падають.
2. Виникає певний дефіцит на внутрішньому ринку (бензин, дизель, керосин і т.д.)
3. Відповідно москалі починають іморт перероблених нафтопродуктів
4. В умі тримаємо, що заборона на експорт перероблених нафтопродуктів в москаляндії вже введена ще кілька тижнів тому (proof: https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/27/710445/)
5. Висновок: рф буде імпортувати якусь частину основних бензинів і т.д.
6. Таким чином прикордонні до рф іноземні НПЗ розуміють, що в них накльовується новий клієнт з додатковими об'ємами, тому контрактують додаткові об'єми сирої нафти для переробки.
7. Попит зростає і як результат тягне середню вартість бареля нафти догори.

Епілог: при цьому ці ж прикордонні до рф іноземні НПЗ, скоріше за все, не захочуть закупати саму російську нафту для переробки, так як є ризик вториннхи санкцій і т.д. Або купуватимуть її не так багато (тобто не вся нафта, яка «застопорилась» в рашці обов’язково потрапить до іноземних НПЗ, які будуть покривати потребу агресора в нафтопродуктах).

Але цілком може бути, що вищезазначена інформація — це сова натягнута на глобус)
Тому остаточний висновок залишаю за Вами)

+
+15
Rubi0
Rubi0
18 березня 2024, 12:54
#
«прикордонні до рф іноземні НПЗ, скоріше за все, не захочуть закупати саму російську нафту» вот это точно мимо) думаю Лукашенко уже ручки потирает сколько бензина и дизеля он сможет продать в рф, тем более после 2022 ему порезали экспорт в ЕС и Украину. В итоге Лукашенко в плюсе от сбыта бензина, бюджет рф в плюсе от цен на нефть, в минусе только рус олигархи бо их заводы пострадали и в конце года будет меньше прибыли и дивидендов
+
0
Саша Ник
Саша Ник
18 березня 2024, 12:57
#
С последним абзацем — согласен.
А ещё, биткоин дорожает, потому что в Намибии отключили электричество.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 березня 2024, 13:15
#
Та як ти посмів суперечити аж самому РЕЙТЕРСУ? якщо аж сам РЕЙТЕРС сказав, що жижа росте через атаки на москальські НПЗ, то ніякої іншої причини в рості ціни жижи не може бути НІ В ЯКОМУ РАЗІ!!!

і зовсім неважливо, що жижа завжди росте сезонно на початку весни чи те, що араби погодились продовжити обмеження на видобуток жижи…

РЕЙТЕРС сказав: Україна винна, то значить, що Україна винна і КРАПКА!
+
+36
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 березня 2024, 11:42
#
Так ето что получается, мы херячим по НПЗ. нефть дорожает… Вывод… Доллар дорогой + нефть…
+
+15
oleg179
oleg179
18 березня 2024, 12:38
#
І прибутки росії збільшуються :((, але коли ермак працює на росію це не дивно.((
+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 березня 2024, 13:20
#
По твоїй логіці, то москалі самі мали би під НОЛЬ розібрати всі свої НПЗ і тоді ціна на нафту вилетить в космос, але вони чомусь цього не роблять…

чого б це?
+
0
Rubi0
Rubi0
18 березня 2024, 13:34
#
Ну в принципе они это и делают, сокращая добычу нефти с арабами и таргетируя нефть к 100$.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 березня 2024, 13:22
#
«то єсть пАлучАєцА» Україна розвалює НПЗ і москалі не мають чим заправляти танки, БМП, літаки і кораблі, які обстрілюють Україну вже два роки!
+
+30
Саша Ник
Саша Ник
18 березня 2024, 12:55
#
Да уж, потужно мы ворога побеждаем.
То есть, если верить этой аналитике, то если уничтожить нефтебазы в РФ, то нефть подорожает. примерно. в 2 раза?
+
0
parseval
parseval
18 березня 2024, 13:49
#
Атаки на НПЗ і глобальне підвищення цін на нафту не зовсім пов’язані. Просто IEA переглянуло прогнози по споживанню ось і все.
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