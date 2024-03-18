Вартість сирої нафти зростає на азійських біржах вже другий тиждень поспіль. Минулого тижня ціна Brent піднялася майже на 4%, а тепер продовжує йти вгору на тлі скорочення пропозиції та загострення геополітичної напруги. Про це пише Reuters.
Ціни на нафту продовжують зростати, зокрема й через атаки на російські НПЗ
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Атаки на російську енергоінфраструктуру підігрівають ринкові настрої. Вибухи на нафтопереробних заводах в рф призвели до того, що ціна за барель Brent зросла на 32 центи (0,4%) до $85,66. Американська нафта WTI подорожчала на 40 центів (0,5%) до $81,44.
Один з ударів призвів до пожежі на Слов'янському НПЗ в Краснодарі, який щорічно переробляє 8,5 мільйона тонн сирої нафти. Ціни на газ в Європі також зростають на тлі занепокоєння щодо постачання з росії.
Експерти вважають, що ціни на нафту можуть продовжити зростати. «Атаки на російські НПЗ додали до ціни нафти минулого тижня 2−3 долари за барель премії за ризик», — зазначає Вандана Харі, засновниця Vanda Insights. Проте, для більш значних коливань ціни потрібні нові сигнали.
Цього тижня інвестори очікують на результати засідання ФРС США. Очікується, що воно проллє світло на терміни зниження процентних ставок, що може вплинути на ціну нафти.
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Коментарі - 14
Наприклад:
1. Об'єми переробки нафти у кацапів падають.
2. Виникає певний дефіцит на внутрішньому ринку (бензин, дизель, керосин і т.д.)
3. Відповідно москалі починають іморт перероблених нафтопродуктів
4. В умі тримаємо, що заборона на експорт перероблених нафтопродуктів в москаляндії вже введена ще кілька тижнів тому (proof: https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/27/710445/)
5. Висновок: рф буде імпортувати якусь частину основних бензинів і т.д.
6. Таким чином прикордонні до рф іноземні НПЗ розуміють, що в них накльовується новий клієнт з додатковими об'ємами, тому контрактують додаткові об'єми сирої нафти для переробки.
7. Попит зростає і як результат тягне середню вартість бареля нафти догори.
Епілог: при цьому ці ж прикордонні до рф іноземні НПЗ, скоріше за все, не захочуть закупати саму російську нафту для переробки, так як є ризик вториннхи санкцій і т.д. Або купуватимуть її не так багато (тобто не вся нафта, яка «застопорилась» в рашці обов’язково потрапить до іноземних НПЗ, які будуть покривати потребу агресора в нафтопродуктах).
Але цілком може бути, що вищезазначена інформація — це сова натягнута на глобус)
Тому остаточний висновок залишаю за Вами)
А ещё, биткоин дорожает, потому что в Намибии отключили электричество.
і зовсім неважливо, що жижа завжди росте сезонно на початку весни чи те, що араби погодились продовжити обмеження на видобуток жижи…
РЕЙТЕРС сказав: Україна винна, то значить, що Україна винна і КРАПКА!
чого б це?
То есть, если верить этой аналитике, то если уничтожить нефтебазы в РФ, то нефть подорожает. примерно. в 2 раза?