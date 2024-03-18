Ціни на нафту продовжують зростати, зокрема й через атаки на російські НПЗ

Вартість сирої нафти зростає на азійських біржах вже другий тиждень поспіль. Минулого тижня ціна Brent піднялася майже на 4%, а тепер продовжує йти вгору на тлі скорочення пропозиції та загострення геополітичної напруги. Про це пише Reuters.

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Атаки на російську енергоінфраструктуру підігрівають ринкові настрої. Вибухи на нафтопереробних заводах в рф призвели до того, що ціна за барель Brent зросла на 32 центи (0,4%) до $85,66. Американська нафта WTI подорожчала на 40 центів (0,5%) до $81,44.

Один з ударів призвів до пожежі на Слов'янському НПЗ в Краснодарі, який щорічно переробляє 8,5 мільйона тонн сирої нафти. Ціни на газ в Європі також зростають на тлі занепокоєння щодо постачання з росії.

Експерти вважають, що ціни на нафту можуть продовжити зростати. «Атаки на російські НПЗ додали до ціни нафти минулого тижня 2−3 долари за барель премії за ризик», — зазначає Вандана Харі, засновниця Vanda Insights. Проте, для більш значних коливань ціни потрібні нові сигнали.

Цього тижня інвестори очікують на результати засідання ФРС США. Очікується, що воно проллє світло на терміни зниження процентних ставок, що може вплинути на ціну нафти.

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