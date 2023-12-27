90% нафти росія продає Індії та Китаю

Майже вся експортна російська нафта йде у Китай та Індію. Країна-терористка підлаштувалась під санкції й швидко переорієнтувала європейські поставки. Про це пише Reuters із посиланням на віце-прем'єр-міністра рф Александра Новака.

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На Китай й Індію припадає 90% експорту чорного золота з росії.

«Що стосується тих обмежень і ембарго на поставки в Європу і США, які були введені… це тільки прискорило процес переорієнтації наших енергетичних потоків», — сказав Новак.

Він сказав, що частка Європи в російському експорті сирої нафти впала до 4−5% з 40−45%.

«Основними партнерами в нинішній ситуації є Китай, частка якого зросла приблизно до 45−50%, і, звісно, ​​Індія… Раніше поставок до Індії практично не було, за два роки загальна частка поставок до Індії досягла 40%», — сказав Новак.

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