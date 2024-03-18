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18 березня 2024, 8:37

Найкращий відгук лютого: як А-Банк запідозрив свого клієнта у продажу своєї картки і як за це його покарав

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому. Ним став користувач під ніком Pavel146, який розповів, чим небезпечні несподівані гроші від невідомих. Його досвід може бути корисним і іншим, і ось чому.

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому.

Pavel146 отримав переказ від невідомої особи, після чого банк заблокував його картку. Клієнт намагався вирішити ситуацію, пропонуючи банку повернути неідентифікований переказ, проте переговори не мали успіху.

«Тобто людина скинула кошти на мій номер картки, я готовий їх повернути і не намагався нікого обманути, то, а банк хоче за це з мене ще взяти невідому комісію, а на прохання розблокувати рахунок щоб я міг повернути кошти без комісії відповідіють відмовою. Я просто шокований і бачу тільки два варіанта або, а банк перестане дурити і верне нормально кошти людині або писати заяву в нбу», — пише читач.

Примітно, що одним із варіантів рішення, запропонованих банком, був переказ спірної суми з рахунку в іншому банку. На таку пропозицію відреагували інші читачі, які попередили про шахрайську схему. За їхніми словами, шахраї отримають й повернені кошти, а до того ж і переказ із рахунку в іншому банку.

Що кажуть юристи

На думку Юлії Курило, адвоката та керуючого партнера «JKLAW», клієнту варто було одразу письмово повідомити банк (заявою у відділенні банку) про те, що він оспорює цю операцію як помилкову, та відмовитися від зарахування коштів.

Блокування рахунку банком у цьому випадку, на думку Курило, виглядає як зловживання, скаргу на яке варто було б спочатку подати керівнику банку, а в наступному до НБУ, чи звернутися з позовом до суду.

Віктор Андрусяк, адвокат і партнер MORIS згоден, що в цій ситуації клієнт справді ні в чому не був винен, але банк зі свого боку також був вимушений вживати певних превентивних заходів.

Що говорить банк і що робити в таких випадках іншим

Описана ситуація вже вирішилася. «У даному кейсі клієнт довів, що він не веде ніякої незаконної діяльності, при цьому зі свого боку зміг посприяти, щоб кошти за продану криптовалюту повернулися потерпілому. Тому цей клієнт не є шахраєм, відпрацювання кейсу пройшло у форматі повернення неналежного платежу. Ділові відносини з такими клієнтами не припинилися з ініціативи банку. Клієнт продовжує користуватися продуктами банку», — повідомили «Мінфіну» в А-Банку.

У банку також розповіли, що останнім часом отримують інформацію від інших банків «про шахрайські операції з виведенням на картки нашого банку». Найчастіше, кажуть у фінустанові, одержувачі — неблагонадійні клієнти, які продають карти шахраям. «З такими завершуємо стосунки», — підкреслили представники банку.

Віктор Андрусяк радить у таких випадках налагодити оперативну та пряму комунікацію з банком. «Адже після надходження скарг чи інформації про будь-які проблеми за рахунком банк має на них реагувати, а першим кроком такої реакції зазвичай стає зупинка будь-яких операцій по такому рахунку, щоб отримати додатковий час для з'ясування всіх обставин», — каже юрист.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відкликання має відповідати низці критеріїв:

  • Відкликання має бути написане на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Джерело: Мінфін
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