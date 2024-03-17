НБУ збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі

Чистий продаж доларів Нацбанком цього тижня зріс із $133,7 млн, мінімального значення за останні 11 місяців, до $262,6 млн. Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

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Продаж валюти

Продаж валюти збільшився з $156,8 млн до $263 млн, тоді як купівля знову впала майже до нуля, хоча за два попередні тижні Нацбанку після довгої перерви вдалося купити на ринку понад $50 млн.



Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб майже на 66 копійок — з 38,1410 грн/$1 до $38,7998 грн/$1 — мінімального рівня в історії нацвалюти.

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На готівковому ринку курс гривні слідував за курсом на міжбанку, проте з меншою амплітудою: сильне ослаблення у перші три дні та відносна стабілізація наприкінці тижня. В результаті за тиждень він знизився приблизно на 33 копійки — з 38,53 грн/$1 до 38,86 грн/$1.