Переговори про реструктуризацію $20 млрд держборгу України можуть розпочатися у квітні — ЗМІ

Закордонні власники облігацій України домовляються про формування комітету кредиторів напередодні перемовин про реструктуризацію виплат на $20 млрд. Про це пише Ліга із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Офіційна група могла б розпочати перемовини напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які мають розпочатися 17 квітня у Вашингтоні, повідомили два джерела агентства.

Це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Консультації, які велися з осені 2023 року, мали неофіційний характер.

За словами джерел, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.

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Weil, юридична фірма, яка консультувала кредиторів з питань реструктуризації країни у 2015 році та призупинення платежів, також звернулася до деяких найбільших кредиторів України, аби підготуватися до перемовин щодо боргів.

Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.

Зростання держборгу

З початку повномасштабного вторгнення державний борг України збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті — на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

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