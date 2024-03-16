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16 березня 2024, 9:01

Програму кешбеку від Зеленського представлять до кінця березня

Кабінет Міністрів може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня. Про це на KIEF TALKS розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передає Forbes Ukraine.

Кабінет Міністрів може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня.
Фото:gmk.center

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Кешбек від Зеленського

Програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами, зазначив Шурма.

«Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна», — сказав він.

Шурма повідомив, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

«Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість», — пояснив він.

Читайте: За купівлю українських продуктів можна буде отримувати кешбек — Зеленський

Крім того, продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, «щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу».

«Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла», — зазначив заступник голови ОП.

Він наголосив, що держава також буде робити фокус на купівлю українського товару, але цей механізм ще у розробці.

Нагадаємо

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За словами президента, завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Ramo
Ramo
16 березня 2024, 9:13
#
Чому програму Кабміну «український кешбек» презентує та анонсує Шурма від ОПи? Чи К М як гілка влади вже не існує ?
+
+45
bonv
bonv
16 березня 2024, 9:30
#
1 млрд дерев вже посадили? Зарплати вчителям до 4 тис баксів підняли? Смартфони всім пенсіонерам роздали? Бурхлива імітація роботи від влади. ЗЕ-Телемарафон.
+
0
bonv
bonv
16 березня 2024, 10:07
#
Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами. Війна обумовила стрімке падіння добробуту в Україні. За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
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