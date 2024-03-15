Український бізнес у Польщі: торік підприємці сплатили до бюджету понад 5 мільярдів злотих

За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих. Про це заявив голова правління юридичної Групи Eucon Law, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, повідомляє Укрінформ.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Підрахунки за звітний період 2023 року ще тривають, однак, за попередніми оцінками Польського інституту економіки, українці, що ведуть бізнес у Польщі, сплатили податки у сумі 5 млрд злотих. Причому цей показник в рази перевищує торішній», — сказав Романчук.

Він додав, що, за податковими даними за 2022 рік, загальна сума податків, сплачених, зокрема, фізичними особами з українським громадянством, становила майже 1 млрд злотих.

Читайте також: Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження

Романчук нагадав, що між нашими країнами діє угода про уникнення подвійного оподаткування, і на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації щодо цієї угоди.

«Наша організація готує спеціальний звіт про систему податків у Польщі та вплив на неї українського бізнесу. А що стосується угоди „Про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Польщею“, то на сьогодні є потреба розʼяснення та актуалізації інформації з цієї угоди. Адже маємо розбіжності у трактуванні документа польською та українською сторонами», — зазначив голова Асоціації українського бізнесу у Польщі.

За даними Романчука, у Польщі на сьогодні працюють 27 тис. українських компаній. Це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.