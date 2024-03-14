Чи повернуться українські біженці з Польщі — дослідження

43% українців, що знаходяться у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення в Україну. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі. 15% не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом пів року і 10% — протягом року. Про це свідчать дані опитування аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Опитування проводилося методом електронного анкетування з грудня 2023 по березень 2024 року, в якому взяли участь 1150 українців у Польщі.

У квітні минулого року в агенції проводилося аналогічне дослідження. На той час 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.

«Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі.

Гарна новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей. Однак питання щодо мотивації людей повернутися на батьківщину — це завдання із зірочкою для українського уряду і найбільше працювати треба з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні" — каже Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

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В аналітичному центрі також запитали українців, як довго вони знаходяться у Польщі.

36% приїхали до Польщі менше року тому, 25% - знаходяться у Польщі 2 роки. 15% від одного року до двох. 10% сказали, що близько 3-х років. І по 7% припало на 4 і 5 років.

Аналітики звертають увагу на 25% українців, що приїхали у Польщу близько 2 років тому. З їхнім припущенням — ця цифра демонструє кількість біженців, які виїхали з України на початку повномасштабної війни. Решта — це люди, які приїжджають до Польщі працювати.

Що стало ключовим мотивом, який підштовхнув приїхати до Польщі? Так звучало ще одне питання в опитуванні.

30% сказали, що їх приваблює рівень заробітних плат, 27% відчувають небезпеку в Україні, 24% відмовилися відповідати на питання, 10% сказали, що їх переконали друзі і 9% - бажають возз'єднатися з сім'єю.