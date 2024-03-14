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14 березня 2024, 19:42

ЄС запропонує передати Україні 27 мільярдів євро прибутку від заморожених російських активів — ЗМІ

Лідери ЄС мають зробити важливий крок до конфіскації 27 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених російських державних активів, щоб передати кошти Україні. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопосадовців ЄС.

Лідери ЄС мають зробити важливий крок до конфіскації 27 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених російських державних активів, щоб передати кошти Україні.
Фото: pixabay.com

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Офіційні особи Європейської комісії готові висунути, на їхню думку, юридично надійну пропозицію, яку держави-члени ЄС розглянуть, можливо, до зустрічі прем'єр-міністрів у Брюсселі наступного четверга, 21 березня.

Близько $300 млрд, що належать російському центральному банку, були заморожені на Заході, переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях. Близько 70% з них зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, який зберігає еквівалент $190 млрд євро.

Депозити, збережені в Європі, ймовірно, принесуть від $15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків до кінця 2027 року залежно від зміни глобальних процентних ставок, сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Очікується, що цього року депозити принесуть від 2 до 3 млрд євро прибутку, залежно від потенційних змін процентних ставок — гроші, які потім можуть піти прямо в Україну.

У той час як офіційні особи ЄС сподіваються на угоду про конфіскацію прибутків з заморожених російських активів, вони поки що не очікують угоди щодо використання цих грошей. Деякі держави проти використання їх для фінансування українських військових, віддаючи перевагу використанню коштів на відновлення та гуманітарну допомогу.

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За словами джерел, наразі Європейська комісія не пропонуватиме варіантів використання цих грошей.

«Це означає, що вони можуть погодитися в принципі використовувати доходи від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть піти відповідно до конституції для кожної країни-члена ЄС», — сказало одне джерело.

За його словами, процес набрав обертів, і в ЄС очікують, що справа зрушиться з мертвої точки після ухвалення рішення.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що країни «Великої сімки» (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни рф проти України.

Джерело: Мінфін
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