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14 березня 2024, 17:53

Нацбанк розраховує на розширення товарів зі скороченим терміном повернення валютної виручки

Розширення дії норми про скорочення граничних термінів повернення валютної виручки на інші види експортної продукції, окрім аграрної, перебуває у фокусі уваги Нацбанку в рамках співпраці з урядом і Верховною Радою. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики.

Розширення дії норми про скорочення граничних термінів повернення валютної виручки на інші види експортної продукції, окрім аграрної, перебуває у фокусі уваги Нацбанку в рамках співпраці з урядом і Верховною Радою.
Фото: НБУ

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«Ми зараз аналізуємо товари, за якими є найбільше прострочення, за якими спостерігаються незавершені операції, і, власне, ми рухатимемося далі щодо цих товарів, і до них, я сподіваюся, незабаром також застосовуватиметься підхід, який застосовують до товарів агропромислового комплексу», — заявив він.

Національний банк з 11 листопада 2023 року скоротив удвічі — зі 180 до 90 днів — граничні строки розрахунків за експортними операціями 12 товарних груп із так званого аграрного розділу 1−24 УКТ ЗЕД.

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«Ми бачимо нарощування повернення експортної виручки аграрним сектором, це зростання вимірюється сотнями мільйонів на місяць. І, власне, це значний позитивний результат», — зазначив Гелетій.

За його словами, НБУ продовжує активну співпрацю з Кабінетом Міністрів щодо вдосконалення критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції.

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«Зокрема, до списку верифікованих застосовуватиметься новий критерій — це стан повернення валютної виручки», — підкреслив заступник голови НБУ.

У Нацбанку вважають, що це сприятиме подальшому збільшенню обсягів повернення виручки.

Джерело: Мінфін
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