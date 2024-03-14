lifecell оскаржуватиме в суді штраф регулятора на 10,5 млн грн

lifecell не погоджується з рішенням регулятора щодо накладення штрафу у розмірі 10,45 млн грн за невиконання розпорядження від 15 листопада 2023 року, у зв’язку з чим планує звертатися до суду.

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Позиція компанії

Штраф накладено після проведення повторної перевірки та повного підтвердження НКЕК виконання компанією всіх вимог законодавства щодо генераторів та покриття у Рівненській області.

Накладання штрафу після виконання lifecell всіх вимог НКЕК, що підтверджується Актом перевірки від 23 лютого 2024 року, розміщеним на сайті НКЕК, виглядає нелогічно, зазначили у компанії.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», мобільного оператора lifecell оштрафували на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо блекаутів. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).