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14 березня 2024, 15:16

lifecell оскаржуватиме в суді штраф регулятора на 10,5 млн грн

lifecell не погоджується з рішенням регулятора щодо накладення штрафу у розмірі 10,45 млн грн за невиконання розпорядження від 15 листопада 2023 року, у зв’язку з чим планує звертатися до суду.

lifecell не погоджується з рішенням регулятора щодо накладення штрафу у розмірі 10,45 млн грн за невиконання розпорядження від 15 листопада 2023 року, у зв’язку з чим планує звертатися до суду.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПозиція компаніїШтраф накладено після проведення повторної перевірки та повного підтвердження НКЕК виконання компанією всіх вимог законодавства щодо генераторів та покриття у Рівненській області.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція компанії

Штраф накладено після проведення повторної перевірки та повного підтвердження НКЕК виконання компанією всіх вимог законодавства щодо генераторів та покриття у Рівненській області.

Накладання штрафу після виконання lifecell всіх вимог НКЕК, що підтверджується Актом перевірки від 23 лютого 2024 року, розміщеним на сайті НКЕК, виглядає нелогічно, зазначили у компанії.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», мобільного оператора lifecell оштрафували на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо блекаутів. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Vol88
Vol88
14 березня 2024, 16:00
#
І правельно ібо н- *** перекладати здирництво казнокрадів на плечі абонентів
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