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14 березня 2024, 8:12

lifecell оштрафували на 10,5 млн грн за неналежну підготовку до блекаутів

Мобільного оператора lifecell оштрафували на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо блекаутів. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Мобільного оператора lifecell оштрафували на 10,45 млн грн за невиконання вимог щодо блекаутів.
Фото:interfax.com.ua

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Деталі

Регулятор розпочав перевірки операторів у низці областей у січні минулого року. Загалом було проведено 22 позапланові перевірки на обʼєктах операторів «великої трійки»: «Водафон» у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях; «Київстар» — у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях; lifecell — у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

В ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку.

У грудні 2023 року НКЕК виявила, що порушення не усунув оператор lifecell.

Регулятор ухвалив рішення стягнути з ТОВ «Лайфселл» штраф у розмірі 0,1% доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за 2023 рік, що становить 10,45 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vol88
Vol88
14 березня 2024, 11:07
#
Головне оленів Обрили під Бле*опи
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