Атаки на три НПЗ зупинили 12% нафтопереробних потужностей росії — Bloomberg

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Зупинка потужностей

«Три об'єкти, які впродовж останніх двох днів атакували українські безпілотники, забезпечували близько 12% нафтопереробних потужностей рф», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, інформагентство уточнює, що нафтопереробний завод в Рязані, приблизно за 200 кілометрів від Москви, один із тих, по котрих було завдано ударів, давав 17,1 мільйона тонн нафтопродуктів на рік, або близько 340 000 барелів на день.

Окрім того, рязанський НПЗ був основним постачальником моторного палива для столичних регіонів рф.

Атака дронами

13 березня вночі СБУ атакувала дронами нафтопереробні заводи в Рязані, у Кстово (Нижньогородська область) та Кіришах (Ленінградська область).

Нижегородський нафтопереробний завод, розташований у Кстово Нижегородської області РФ, після атаки безпілотників зупинив найбільшу первинну установку з переробки нафти.