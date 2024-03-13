12,2 млн грн гарантованого відшкодування отримали вкладники банків в управлінні Фонду гарантування вкладів за лютий 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
У лютому Фонд гарантування відшкодував вкладникам збанкрутілих банків понад 12 мільйонів
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Таким чином, за перші два місяці поточного року сума гарантованого відшкодування, виплачена Фондом, склала 35,8 млн грн.
У Фонді нагадали, після набуття чинності Закону України № 2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.
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Як отримати виплати
Виплати можна отримати трьома способами:
- через застосунок «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»),
- дистанційно через банк-агент,
- безпосередньо у відділенні банку-агента.
З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 613,6 млн грн.
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 березня 2024 року він накопичив понад 31,5 млрд грн.
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