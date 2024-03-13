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13 березня 2024, 11:46

Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування під час війни — опитування

Більшість українців (64%) довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком. Про це свідчить нещодавнє опитування громадян, яке провів Фонд гарантування вкладів за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» у грудні 2023 року.

Більшість українців (64%) довіряють банкам.

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«За два роки повномасштабної війни низка рішень у банківському секторі спрацювали на посилення стійкості системи гарантування вкладів та сприяли збереженню довіри суспільства до банківської системи загалом. Попри всі перешкоди, Фонд не зупиняв гарантованих виплат і за ці два роки виплатив вкладникам близько 9 млрд грн.

До того ж тепер відшкодування можна отримувати дистанційно через «Дію». Результати дослідження показали нам, що ми обрали правильний напрямок руху, українці довіряють банкам, обсяг вкладів зростає", — сказала директор-розпорядник Фонду гарантування Світлана Рекрут.

За даними дослідження, про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб раніше чули більше половини опитаних — 52%. Цей показник збільшився на 18%, порівняно з 2021 роком. Водночас про суму гарантованого відшкодування необхідно проводжувати інформувати населення.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення рф в Україну розмір гарантованої суми, що відшкодовується Фондом, змінився.

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З квітня 2022 року набрали чинності зміни до закону, якими було встановлено, що на час воєнного стану та три місяці після його завершення діють стовідсоткові гарантії за вкладами, а після завершення цього строку гарантована сума становитиме 600 тис. грн.

Однак, частка респондентів, які правильно вказали гарантовану суму на період воєнного стану, становить 20%. Це значення є меншим, ніж у 2021 році - тоді свою обізнаність зазначили 44% опитаних.

Це можна пояснити суттєвими змінами в умовах гарантування, до 2022 року максимальна гарантована сума становила 200 тисяч. За цей час вкладники добре запам’ятали розмір гарантованого відшкодування, адже Фонд проводив інформаційні кампанії, а також банки ознайомлювали вкладників з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб із зазначенням суми гарантованого відшкодування.

Джерела інформації про фінансові і банківські послуги

Серед джерел інформації про фінансові і банківські послуги, яким найбільше довіряють українці, інтернет-ресурси та інформація безпосередньо від банків. Порівняно з 2021 роком частка користувачів, які довіряють інформації, що надходить від банків зросла з 21% до 26%.

Опитування

У 2023 році опитування проводила соціологічна група Рейтинг серед 2 000 респондентів віком від 18 років, які мають банківські рахунки, та/або є споживачами різних фінансових послуг.

Охоплення — всі регіони України, крім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, а також А Р Крим.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Bookseller
Bookseller
13 березня 2024, 12:10
#
Я укрбанками не пользуюсь, их использует моя жена для кешбеков и скидок (это у нее хобби домохозяйки такое), и для обналичивания проданных биткоинов в наличные евро через кассу ПриватБанка (продаю битки за евро, и через zen эти евро перекидываю жене на евровую карту привата, потом она снимает в кассе). Этот всё что нужно нам от укрбанков.
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0
Pumbovik
Pumbovik
13 березня 2024, 12:35
#
Не доверяю
— можно попасть на валюту в состоянии хлама или старой ветоши
— жесткий финмониторинг, в некоторых банках он накопительный, считает суммарно за квартал или год, причем действует интересно, счета не блокируют, а при снятии вам отказывают в выдаче пока не дадите справки на сумму
— снять можно уже 2596 дол в сутки, а не 2700
— все еще действует лимит в 100к грн / сутки — попробуйте снять большой депозит, очень веселое занятие
— хранить что-либо в сейфах опасно, при форс-мажоре охрана банков исчезает вместе с персоналом, ячейки становятся добычей бандитов
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