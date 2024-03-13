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13 березня 2024, 13:19

Польські фермери знову заблокували пункт пропуску «Корчова — Краківець»

За інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом розпочалися акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець». Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.

За інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом розпочалися акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець».
Фото:ukrinform.ua

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Блокування пункту

Блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску.

Блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Читайте: Польські фермери до 13 березня розблокували пункт пропуску «Краківець»

Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Нагадаємо

9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олекса Львів
Олекса Львів
13 березня 2024, 15:18
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Нічого особистого. Беруть гроші у путлєра і відробляють.
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