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13 березня 2024, 17:51

Естонія запропонувала план фінансування України на 120 мільярдів євро

Запозичення на фінансових ринках або з національних бюджетів — найкращі способи дати Україні те, що потрібно для перемоги у війні з росією. Наразі Естонія шукає понад 100 млрд євро для досягнення цієї мети. Про це заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Euractiv.

Запозичення на фінансових ринках або з національних бюджетів — найкращі способи дати Україні те, що потрібно для перемоги у війні з росією.
Фото: pixabay.com

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«Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні «це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну», — сказав Салм.

Він припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати 27 країн-членів ЄС як гарантів.

Протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій міністерством оборони Естонії.

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Стратегія деталізує, куди будуть витрачені гроші, головним чином на оборонне обладнання та боєприпаси.

«Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції „Рамштайн“, яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли зможе нав’язати росії опір», — сказав Салм.

Навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік, попередив Салм.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Естонія наполягає на тому, щоб Європейський Союз конфіскував понад 150 млрд євро заморожених російських активів до кінця року.

Джерело: Мінфін
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