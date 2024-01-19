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19 січня 2024, 17:18

Естонія додатково виділятиме Україні на розвиток по 14 мільйонів євро на рік

На додачу до 0,25% свого внутрішнього валового продукту, призначеного на надання військової допомоги Україні, Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро в рамках співпраці з метою розвитку. Відповідні показники зафіксовано в державній бюджетній стратегії. Про це повідомляє національний мовник ERR.

На додачу до 0,25% свого внутрішнього валового продукту, призначеного на надання військової допомоги Україні, Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро в рамках співпраці з метою розвитку.
Фото: pixabay.com

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За словами віцеканцлерки МЗС Естонії Марійн Ратнік, з цієї суми на відповідні цілі буде виділено 12,8 млн євро Естонському центру співробітництва з метою розвитку (ESTDEV), один мільйон євро — на гуманітарну допомогу Україні та 200 тис. євро — на підтримку співпраці з Україною естонського бізнесу.

В останньому випадку йдеться переважно про налагодження ділових контактів з українськими партнерами, йдеться у повідомленні.

Цю допомогу виділятимуть з огляду на схвалену урядом на початку січня довгострокову стратегію Естонії у сфері співробітництва задля розвитку, а також на принципи і план дій із відновлення України.

За словами Ратнік, уряд також уточнив ті сфери, у яких кошти, що виділяються Естонією, можуть бути найбільш корисними.

«Ці ті сектори, (з проблемами в яких, — ред.) ми самі стикалися в минулому, оскільки ми самі виходили з того самого суспільства, з якого намагається вибратися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення», — сказала вона.

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З урахуванням початку переговорів про вступ України до ЄС, Естонія також зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також в отриманні та використанні субсидій з фондів ЄС, додала Ратнік.

Вона також підкреслила, що повоєнні витрати на відновлення України оцінюють у 400 млрд євро, і такі гроші можуть виділити тільки великі донори, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк тощо.

«Усі ці установи не реалізують проєкти самостійно, а пропонують проєктне фінансування, на яке можна подавати заявки», — пояснила Ратнік, зазначивши, що в цьому процесі зможуть узяти участь і естонські компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
19 січня 2024, 19:08
#
Звичайно будуть давати скільки зможуть, тільки щоб не воювати.
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0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
19 січня 2024, 19:37
#
Балтийский Дракон поднимается из пепла.
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