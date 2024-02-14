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14 лютого 2024, 10:07

Естонія закликала ЄС конфіскувати російські активи на 150 млрд євро до кінця року

Естонія наполягає на тому, щоб Європейський Союз конфіскував понад 150 млрд євро заморожених російських активів до кінця року. Як заявив канцлер естонського МЗС Йонатан Всевіов, якого цитує Bloomberg, це краще зробити до виборів президента США.

Естонія наполягає на тому, щоб Європейський Союз конфіскував понад 150 млрд євро заморожених російських активів до кінця року.
Фото:канцлер естонського МЗС Йонатан Всевіов

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Заяви Трампу лякають ЄС

Лідери ЄС тривожно відреагували на передвиборчі заяви Дональда Трампа щодо виходу США із НАТО.

«Дуже важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року або, по можливості, до виборів у США. Якщо ми надто довго чекатимемо, може бути надто пізно», — вважає Всевіов.

Читайте також: ЄС ухвалив рішення, що наближає використання доходу від активів Росії на користь України

ЄС та країни G7 заморозили понад 250 млрд євро активів російського Центробанку після початку війни в Україні. Більшість активів перебувають у Європі на кліринговому майданчику Euroclear у Бельгії. Тут вони принесли близько 4,4 млрд євро прибутку 2023 року.

Естонія вже працює над власним законодавством, в рамках якого влада країни в кінцевому підсумку зможе конфіскувати будь-які російські активи, заморожені в країні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 12 лютого Євросоюз повідомив, як застосовуватиме обмежувальні заходи щодо російського Центробанку.

«Зокрема, Європейська рада ухвалила, що центральні депозитарії, які зберігають активи Центрального банку росії на суму понад 1 мільйон євро ($1,1 мільйона), повинні окремо враховувати надзвичайні залишки коштів, що накопичуються у зв'язку з обмежувальними заходами ЄС, і окремо зберігати відповідні доходи», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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