У кімнатах по двоє-троє біля роботи: як живуть працевлаштовані українці у Польщі

Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті. Про це свідчить дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів «Працівник з України — житло в Польщі», проведеного Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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Своєю чергою, 20% респондентів зізналися, що проживають у кімнаті самостійно, а кожен п’ятий (19%) ділить кімнату з чотирма людьми. Лише 4% іммігрантів, які працюють у Польщі, проживають у 6-місних кімнатах.

«У 2015−2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були «6-місні», часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися.

Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно «сімейні» номери з міні-кухнею, а в дорожчому варіанті — окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", — коментує результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.

Цей факт підтверджують й інші результати дослідження. Аж 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах. Це пов’язано з бажанням забезпечити вищий рівень комфорту і приватність у місці проживання.

Вирішальне значення мають якість проживання та сусіди. Чистота є важливим позитивним чинником для 96% респондентів. Також на загальну оцінку місця проживання працевлаштованими українцями впливають сусіди по кімнаті (95%).

Серед інших факторів респонденти однаково часто вказували безпечний район (92%), відстань від робочого місця (92%) та можливість проживання з родиною (88%).

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«Українці надають великого значення загальним умовам життя в країні перебування — більшість респондентів (87%) хотіли б, щоб вони були схожими на умови вдома, навіть включно з плануванням квартири, її розміром і навіть дизайном інтер'єру. Пристосування будинку до особистих смаків, включаючи декорації та кухонне обладнання, може допомогти створити середовище, яке нагадує оточення на батьківщині», — розповідає Марія Домбровська.

Опитування

Опитування «Працівник з України — житло в Польщі» проводили з 13 листопада по 21 грудня 2023 року EWL Group, RentLito та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Загалом у дослідженні взяли участь 312 громадян України, які працюють у Польщі.