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25 січня 2024, 18:35

Торік кожен десятий ФОП у Польщі засновували українці

У 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність.

У 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, у січні та лютому 2022 року, українські громадяни реєстрували у Польщі трохи більше за 200 індивідуальних підприємств на місяць.

У березні їхня кількість зросла до майже 600 за місяць, але стрибок реєстрацій припав на наступні місяці.

У квітні їхня кількість наблизилася до 1300, а в травні та червні - до 1700.

У наступні місяці українці реєстрували по 2 000 підприємств, а початок 2023 року ще більше прискорив темпи. У березні, а потім у серпні, вересні та жовтні кількість нових реєстрацій зростала на 2 700−2 800 щомісяця.

Слабшим за обидва досліджувані роки був лише грудень минулого року, коли кількість зареєстрованих підприємств була трохи нижчою за 2 тисячі.

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В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній. Це на понад 67% більше, ніж у попередньому році, коли їх було зареєстровано 18 139.

При цьому кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299 тисяч.

Загалом у 2022−2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що протягом минулого року в Польщі зафіксували рекордну кількість банкрутств. Скорочення бізнесу спостерігається у всіх галузях, окрім сільського господарства.

Джерело: Мінфін
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