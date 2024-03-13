S&P знизило прогноз світових цін на нафту

Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції. Про це йдеться у звіті агентства, передає Інтерфакс-Україна.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз аналітиків

«Ми зберігаємо прогнози цін на WTI та Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, наголошуючи на геополітичній напруженості в поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту», — йдеться у звіті.

Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики S&P.

Читайте: Прогнози зростання попиту на нафту ОПЕК та IEA розійшлися найбільше за 16 років

При цьому обсяги нафти, що надходять переважно з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.

Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.