Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції. Про це йдеться у звіті агентства, передаєІнтерфакс-Україна.
S&P знизило прогноз світових цін на нафту
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Прогноз аналітиків
«Ми зберігаємо прогнози цін на WTI та Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, наголошуючи на геополітичній напруженості в поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту», — йдеться у звіті.
Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики S&P.
Читайте: Прогнози зростання попиту на нафту ОПЕК та IEA розійшлися найбільше за 16 років
При цьому обсяги нафти, що надходять переважно з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.
Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.
Коментарі - 4
А от Японія, Корея, практично весь ЄС нафти не мають. Але це не заважає їм непогано жити. Тож, нафта не є ні необхідною, ні достатньою умовою для достатку країни. Але з нафтою цього достатку досягти на порядок простіше.