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13 березня 2024, 9:39

S&P знизило прогноз світових цін на нафту

Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції. Про це йдеться у звіті агентства, передаєІнтерфакс-Україна.

Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через надлишок пропозиції.
Фото:depositphotos

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Прогноз аналітиків

«Ми зберігаємо прогнози цін на WTI та Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, наголошуючи на геополітичній напруженості в поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту», — йдеться у звіті.

Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики S&P.

Читайте: Прогнози зростання попиту на нафту ОПЕК та IEA розійшлися найбільше за 16 років

При цьому обсяги нафти, що надходять переважно з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.

Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
13 березня 2024, 10:00
#
Сейчас по 82…
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gucci
gucci
13 березня 2024, 11:00
#
Не було б нафти в США, хрюкали б вони в себе за перебриком. Не допомогла б їм уся та бутафорія, яка називається економіка Сполучених Штатів Америки
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neverice
neverice
13 березня 2024, 11:12
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У росії є нафта, у Венесуели є нафта і чи багаті вони? Це треба бути феєричними невдахами, щоб маючи величезні запаси нафти залишатись бідними.
А от Японія, Корея, практично весь ЄС нафти не мають. Але це не заважає їм непогано жити. Тож, нафта не є ні необхідною, ні достатньою умовою для достатку країни. Але з нафтою цього достатку досягти на порядок простіше.
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preyvanamor
preyvanamor
13 березня 2024, 12:07
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Так в них і нема нафти, якщо брати в планетарному масштабі! сша добуває тільки десь 12−13% нафти від загальносвітового денного видобутку.
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