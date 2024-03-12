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12 березня 2024, 19:33

Прогнози зростання попиту на нафту ОПЕК та IEA розійшлися найбільше за 16 років

Прогнози Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) та Міжнародного енергетичного агентства (IEA) щодо зростання попиту на нафту у 2024 році розходяться найсильніше щонайменше за 16 років, виявив Reuters.

Прогнози Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) та Міжнародного енергетичного агентства (IEA) щодо зростання попиту на нафту у 2024 році розходяться найсильніше щонайменше за 16 років, виявив Reuters.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо не так із прогнозамиЗа прогнозами IEA, оприлюдненими в лютому, попит на нафту у 2024 році зросте на 1,22 млн барелів на добу, тоді як у своєму лютневому звіті ОПЕК прогнозувала зростання на 2,25 млн барелів на добу.
Фото:depositphotos

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Що не так із прогнозами

За прогнозами IEA, оприлюдненими в лютому, попит на нафту у 2024 році зросте на 1,22 млн барелів на добу, тоді як у своєму лютневому звіті ОПЕК прогнозувала зростання на 2,25 млн барелів на добу.

Різниця між прогнозами становить трохи більше 1 млн барелів на добу, або близько 1% світового попиту.

Розрив між прогнозами IEA та ОПЕК означає, що вони надсилають трейдерам та інвесторам різні сигнали, наскільки сильним буде попит на нафту в 2024 році та в довгостроковій перспективі, а також про швидкість переходу до чистішого пального, зазначає Reuters.

«У IEA дуже чітке розуміння, що енергетичний перехід буде просуватися набагато швидшими темпами», — заявив колишній глава відділу нафтових ринків IEA Ніл Аткінсон.

«Обидва агентства загнали себе в глухий кут, тому у них такий величезний розрив у прогнозах попиту», — зазначає він.

Reuters проаналізував, як змінювалися прогнози попиту на нафту IEA та ОПЕК із кризового 2008 року і до початку 2024-го. У липні 2008 року ф'ючерси на нафту досягли рекордних значень, майже $150 за барель, порівняно з приблизно $80 зараз. Вивчивши щомісячні звіти організацій за 16 років, Reuters дійшов висновку, що розрив у лютому в перерахунку на барелі був максимальним за цей період.

ОПЕК та IEA розходяться і в середньострокових прогнозах. IEA очікує, що попит на нафту досягне піку до 2030 року, це станеться завдяки переходу на чистіші види пального.

ОПЕК із цим не погоджується — у прогнозі картелю до 2045 року йдеться, що попит не досягне піку до цього часу, це відбудеться завдяки зростанню виробництва за межами промислово розвинених країн та «відмові деяких початкових нульових політик».

Коментуючи розрив у прогнозах на 2024 рік, IEA заявило, що уповільнення попиту цього року означає повернення до тенденцій, що спостерігалися до пандемії, і це уповільнення вже помітне у постачанні нафти.

ОПЕК заявила, що її прогноз зростання попиту в 2023 році на 2,5 млн барелів на добу виявився лише трохи нижчим від початкового, оголошеного в липні 2022 року.

Джерело: Мінфін
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